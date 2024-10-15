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Сильні пожежі та знищені будинки: з'явилися кадри наслідків удару по Миколаєву

Миколаїв, Вівторок 15 жовтня 2024 08:46
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Сильні пожежі та знищені будинки: з'явилися кадри наслідків удару по Миколаєву Фото: росіяни вдарили по Миколаєву в ніч на 15 жовтя (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву в ніч на 15 жовтня. Внаслідок атаки виникли пожежі, у місті пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Внаслідок ракетного удару в одному з жилих районів Миколаєва пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Через обстріл виникли пожежі, що вже ліквідували. Одна пожежа охопила територію площею 400 квадратних метрів, інша була меншого масштабу - 30 квадратних метрів.

Крім того, в іншому районі спалахнули ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1400 квадратних метрів. Триває ліквідація загоряння.

Через ракетну атаку ворога загинула жінка. Також відомо про 16 постраждалих, вони отримали травми різного ступеня важкості. Їм надається необхідна допомога.

Фото: росіяни вдарили по Миколаєву (t.me/dsns_telegram)

Пожежі ліквідували

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у Миколаєві загасили пожежі після нічного обстрілу. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Нічний обстріл України

Ще з вечора 14 жовтня стало відомо, що росіяни запустили по Україну ударні дрони.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано пуски 17 "Шахедів". Сили ППО збили 12 дронів, ще чотири безпілотники локаційно втрачені. Станом на ранок у повітрі залишався один "Шахед".

Також окупанти випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівській та Сумській областях. Як відомо, також окупанти атакували Миколаїв сімома зенітними ракетами С-300.

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