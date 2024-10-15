Сильные пожары и уничтоженные дома: появились кадры последствий удара по Николаеву
Российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву в ночь на 15 октября. В результате атаки возникли пожары, в городе повреждены дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
В результате ракетного удара в одном из жилых районов Николаева поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Из-за обстрелов возникли пожары, которые уже ликвидировали. Один пожар охватил территорию площадью 400 квадратных метров, другой был меньшего масштаба - 30 квадратных метров.
Кроме того, в другом районе загорелись ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров. Продолжается ликвидация возгорания.
Из-за ракетной атаки врага погибла женщина. Также известно о 16 пострадавших, они получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь.
Фото: россияне ударили по Николаеву (t.me/dsns_telegram)
Ночной обстрел Украины
Еще с вечера 14 октября стало известно, что россияне запустили по Украине ударные дроны.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксированы пуски 17 "Шахедов". Силы ПВО сбили 12 дронов, еще четыре беспилотника локационно потеряны. По состоянию на утро в воздухе оставался один "Шахед".
Также оккупанты выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговской и Сумской областях. Как известно, также оккупанты атаковали Николаев семью зенитными ракетами С-300.
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