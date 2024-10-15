Сильные пожары и уничтоженные дома: появились кадры последствий удара по Николаеву

Российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву в ночь на 15 октября. В результате атаки возникли пожары, в городе повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В результате ракетного удара в одном из жилых районов Николаева поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Из-за обстрелов возникли пожары, которые уже ликвидировали. Один пожар охватил территорию площадью 400 квадратных метров, другой был меньшего масштаба - 30 квадратных метров.

Кроме того, в другом районе загорелись ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров. Продолжается ликвидация возгорания.

Из-за ракетной атаки врага погибла женщина. Также известно о 16 пострадавших, они получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

Фото: россияне ударили по Николаеву (t.me/dsns_telegram)