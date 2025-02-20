Сильні гарантії безпеки для України "потребують" підтримки США, - Рютте

За словами Рютте, у НАТО існує широка згода з тим, що Україні потрібно надати надійні гарантії безпеки. І зараз Нідерланди та Данія, Велика Британія та Франція обговорюють це питання.

Генсек зазначив, що саме тому цього тижня відбулося дві зустрічі європейських лідерів у Парижі з метою скоординувати європейську підтримку мирної угоди в Україні.

Рютте заявив, що оптимістично ставиться до ініціативи президента США Дональда Трампа покласти край війні РФ проти України.

"Але ми всі згодні також із тим, що ми повинні бути впевнені в тому, що будь-яка мирна угода повинна мати тверді гарантії безпеки. Ми також згодні з тим, що сильні гарантії безпеки, якщо вони надаються європейськими країнами, потребують підтримки з боку Сполучених Штатів, не у вигляді "чобіт на землі" (відправки військ - ред.)", - додав генсек.

Він пояснив, що підтримка гарантій безпеки з боку США забезпечить стримування, а також дозволить отримати "певні можливості".