Сильні дощі та град: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що завтра по всій країні прогнозуються опади. На заході, у Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях сильні дощі. На півдні можливий град.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, але очікуються пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря буде у межах +19 +24 градуси, на заході та півночі до +21. Вночі температура опуститься до +14 +19 градусів, а у північних та західних регіонах буде +11 +16 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, але можливі пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +13 +15 градусів.