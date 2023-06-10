UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сильні дощі та град: синоптики попередили про погіршення погоди

Фото: на Україну насувається негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 11 червня погіршиться, в усіх областях очікуються дощі. Синоптики також попереджають про град та шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що завтра по всій країні прогнозуються опади. На заході, у Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях сильні дощі. На півдні можливий град.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, але очікуються пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря буде у межах +19 +24 градуси, на заході та півночі до +21. Вночі температура опуститься до +14 +19 градусів, а у північних та західних регіонах буде +11 +16 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі з грозою. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, але можливі пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +13 +15 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що на Херсонську область насувається негода, тому рівень води у затоплених районах може піднятися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
В'ячеслав НегодаПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві