Сильные дожди и град: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что завтра по всей стране прогнозируются осадки. На западе, в Житомирской, Херсонской и Запорожской областях сильные дожди. На юге возможен град.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, но ожидаются порывы 15-20 м/с.

Днем температура воздуха будет в пределах +19 +24 градуса, на западе и севере до +21. Ночью температура опустится до +14 +19 градусов, а в северных и западных регионах будет +11 +16 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, но возможны порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут +17 +19 градусов, а ночью +13 +15 градусов.