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Сильная жара снизит урожай пшеницы в Индии вдвое, усугубив мировой дефицит, - Bloomberg

Фото: сильная жара снизит урожай пшеницы в Индии вдвое, усугубив мировой дефицит (pixabay com)
Автор: РБК-Украина

Необычно ранняя и сильная весенняя жара буквально выжгла пшеничные поля в Индии, что почти вдвое снизит урожайность зерновых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание уточняет, что температура воздуха в Индии в марте подскочила до самого высокого уровня за всю историю наблюдений, начиная с 1901 года. Местами дневная температура достигала +46,5 градусов.

Это привело к сокращению урожая пшеницы в критический период роста вдвое: фермеры и местные власти оценивают снижение урожайности на 30-50%.

Ранее министерство продовольствия и торговли страны прогнозировало, что Индия экспортирует до 15 млн тонн пшеницы в этом финансовом году, что является рекордно высоким показателем. А еще это вдвое больше, чем в прошлом году. Но теперь эти планы могут сорваться.

Стоит отметить, что индийское зерно могло бы частично компенсировать его глобальный дефицит из-за войны, развязанной Россией против Украины, однако сейчас это – под вопросом.

Напомним, что в 2022 году в Украине может быть не собрана треть урожая и не возделана треть сельскохозяйственных земель. Масштабное уничтожение посевов и разрушение инфраструктуры в ходе войны ставит под угрозу производство продовольствия и продовольственную безопасность.

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Индия