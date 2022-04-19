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Украина из-за войны может потерять треть урожая. ООН выделит фермерам более 100 млн долларов

Новина українською →
Украина, Вторник 19 апреля 2022 16:19
Украина из-за войны может потерять треть урожая. ООН выделит фермерам более 100 млн долларов Фото: ООН выделит фермерам Украины 100 млн долларов (minagro.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В 2022 году в Украине может быть не собрана треть урожая и не возделана треть сельскохозяйственных земель. Масштабное уничтожение посевов и разрушение инфраструктуры в ходе войны ставит под угрозу производство продовольствия и продовольственную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Как отмечается в публикации, для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью и перебоями в функционировании продовольственных цепочек на Украине срочно требуется около 115,4 млн долларов.

В связи с этим ФАО заявила о необходимости немедленно поддержать украинских фермеров в посадке овощей и картофеля в этот весенний сезон, а также дать им возможность добраться до своих полей и спасти урожай озимой пшеницы.

В рамках этого плана ФАО более чем удвоила свой первоначальный запрос на сумму 50 млн долларов, с тем чтобы оказать поддержку 376 660 малым и средним фермерским хозяйствам или почти одному миллиону человек в период до конца декабря 2022 года.

Непосредственной задачей ФАО является оказание помощи в текущем весеннем посевном сезоне и предотвращение срыва предстоящего сбора урожая озимых культур, который обычно приходится на июнь‑июль, иначе продовольственная безопасность страны окажется под угрозой.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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