"Сильная демократия". Джонсон прокомментировал оправдание Трампа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на решение Сената США об оправдании экс-президента Дональда Трампа. По словам Джонсона, в США действует демократия.

"Я думаю, что ясный сигнал, который мы получаем из судебных заседаний в Америке, заключается в том, что после всех хлопот и путаницы американская демократия сильна, а американская конституция сильная и надежная", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что в Британии очень рады из-за хороших отношений с Белым домом.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.

За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Для импичмента не хватило 10 голосов.

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. Байден считает ее напоминанием о том, что "демократия хрупка", и каждый американец обязан защищать правду.