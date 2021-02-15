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"Сильна демократія". Джонсон прокоментував виправдання Трампа

Автор: Даша Харченко

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на рішення Сенату США про виправдання екс-президента Дональда Трампа. За словами Джонсона, в США діє демократія.

Про це повідомляє CBS.

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Він підкреслив, що в Британії дуже раді через хороші відносини з Білим домом.

"Я думаю, що ясний сигнал, який ми отримуємо з судових засідань у Америці, полягає в тому, що після всіх клопотів і плутанини американська демократія сильна, а американська конституція сильна й надійна", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа.

За оголошення імпічменту проголосували 57 сенаторів (з них 7 - республіканці), проти - 43. Для імпічменту не вистачило ще 10 голосів.

Президент США Джо Байден прокоментував рішення Сенату у справі про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу. Байден вважає її нагадуванням про те, що "демократія крихка", і кожний американець зобов'язаний захищати правду.

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