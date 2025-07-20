Сильна злива паралізувала Київ: на яких вулицях проблеми з рухом

Нагадаємо, що у неділю вдень, 20 липня, Київ накрила сильна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, також зупинився громадський транспорт. Внаслідок негоди є проблеми з рухом в столиці.

А до цього, 17 липня, Львів та Львівську область накрила негода. Вулиці затопило після зливи. Це було вже вдруге за тиждень: 10 липня через зливу частину вулиць Львову було підтоплено, а на деяких ділянках рух ускладнений або повністю заблокований. Тоді за добу випала місячна норма опадів.

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