"Сили не на тому ж рівні". В Естонії оцінили можливий наступ РФ в Україні

Він зазначив, що Росія протягом півтора року мобілізує в середньому 30 тисяч осіб на місяць.

"Ці сили, звісно, не перебувають на тому ж рівні підготовки та оснащення, як на початку війни. Якщо подивитися на живу силу, то, судячи з усього, російські війська здатні підтримувати нинішні темпи наступу, і, можливо, можуть почати наступ на новому напрямку. Але оцінити ймовірність цього досить складно", - заявив Мярк.