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Сили спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці (відео)

Фото: ССО у Мар'їнці знищують ворога за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці Донецької області. Захисники ліквідували росіян за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Російські солдати у майже повністю знищеній Мар'їнці намагалися сховати у зруйнованих будинках місцевих мешканців. Проте оператори ССО виявили окупантів, а тоді атакували.

"Воїни ССО постійно пильнують за пересуванням росіян, а виявивши їх - наносять влучні удари за допомогою безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Мар'їнці

Місто Мар'їнка знаходиться західніше Донецька та залишається одним з епіцентром бої на сході України. Внаслідок активних бойових дій Мар'їнка майже повністю зруйнована. У місті не залишилося вцілілих будинків через постійні обстріли армії РФ.

скриншот deepstatemap.live

Окупанти від початку повномасштабного вторгнення намагаються захопити населений пункт, але ЗСУ протистоять ворогу.

Так, протягом останньої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ знищили 22 одиниці техніки ворога, серед них танки, БМП, станції РЕБ та безпілотники.

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