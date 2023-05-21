Сили спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці (відео)

Російські солдати у майже повністю знищеній Мар'їнці намагалися сховати у зруйнованих будинках місцевих мешканців. Проте оператори ССО виявили окупантів, а тоді атакували.

"Воїни ССО постійно пильнують за пересуванням росіян, а виявивши їх - наносять влучні удари за допомогою безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Мар'їнці

Місто Мар'їнка знаходиться західніше Донецька та залишається одним з епіцентром бої на сході України. Внаслідок активних бойових дій Мар'їнка майже повністю зруйнована. У місті не залишилося вцілілих будинків через постійні обстріли армії РФ.

скриншот deepstatemap.live

Окупанти від початку повномасштабного вторгнення намагаються захопити населений пункт, але ЗСУ протистоять ворогу.

Так, протягом останньої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ знищили 22 одиниці техніки ворога, серед них танки, БМП, станції РЕБ та безпілотники.

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