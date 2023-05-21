ua ru
Нд, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці (відео)

Новость на русском →
Марі'їнка, Неділя 21 травня 2023 15:36
Сили спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці (відео) Фото: ССО у Мар'їнці знищують ворога за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці Донецької області. Захисники ліквідували росіян за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Російські солдати у майже повністю знищеній Мар'їнці намагалися сховати у зруйнованих будинках місцевих мешканців. Проте оператори ССО виявили окупантів, а тоді атакували.

"Воїни ССО постійно пильнують за пересуванням росіян, а виявивши їх - наносять влучні удари за допомогою безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Мар'їнці

Місто Мар'їнка знаходиться західніше Донецька та залишається одним з епіцентром бої на сході України. Внаслідок активних бойових дій Мар'їнка майже повністю зруйнована. У місті не залишилося вцілілих будинків через постійні обстріли армії РФ.

Сили спецоперацій влаштували &quot;полювання&quot; на окупантів у Мар'їнці (відео)

скриншот deepstatemap.live

Окупанти від початку повномасштабного вторгнення намагаються захопити населений пункт, але ЗСУ протистоять ворогу.

Так, протягом останньої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ знищили 22 одиниці техніки ворога, серед них танки, БМП, станції РЕБ та безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мар'їнка Донецька область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів