UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів під Бахмутом

Фото: Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів під Бахмутом (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів у районі Бахмуту. Зокрема, ворога ліквідують снайпери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

У ССО показали роботу українських снайперів на Бахмутському напрямку у міських умовах.

"Кожен постріл - точно в ціль", - йдеться у підписі до відео.

Ситуація навколо Бахмута

Нагадаємо, українські військові вже понад місяць продовжують активні дії на Бахмутському напрямку. Їм вдається просуватися на південь і на північ від міста. Таким чином вони можуть взяти угруповання ворога, яке залишається у населеному пункті, в оточення.

Учора, 2 липня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває.

При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.

Наступ ЗСУ просувається не лише біля Бахмута, а й на південному сході країни. Там за два тижні було деокуповано вісім населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України