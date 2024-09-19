Сили спеціальних операцій показали відео штурму позицій росіян роботом

На опублікованому відео показано підготовку українських військових до штурму російських позицій. Зокрема для цього було застосовано наземний роботизований комплекс, FPV-дрони та міномет.

Як результат роботи - частина противника знищена, решта втекла. При цьому наземний робот отримав декілька влучань РПГ та FPV проте вистояв. Він виконав завдання і повернувся на відновлення.

"Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни", - підписано відео.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Україна значно активізувала виробництво власної зброї. Варто зазначити, що Міністерство з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляло про можливість України виробляти понад 3 мільйони безпілотників щороку.