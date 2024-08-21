Сили російської ППО збили безпілотники, що прямували на Москву
У міському окрузі Подольськ сили протиповітряної Міноборони РФ відбили атаку безпілотників, що летіли на Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.
Загалом в області було збито чотири безпілотники.
На місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає. На місці події працюють фахівці екстрених служб.
Російські пабліки оприлюднили відео збиття повітряних цілей.
Обстріли території Росії
В ніч на 21 серпня, біля російського міста Новошахтинськ внаслідок збиття ППО ракети спалахнула масштабна пожежа.
Крім того, вибухи через атаку дронів та роботу ППО пролунали у Брянській області.
Тим часом у США заявили, що Росія переміщує певну кількість військ до взятих під контроль ЗСУ населених пунктів Курської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.