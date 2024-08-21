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Сили російської ППО збили безпілотники, що прямували на Москву

Середа 21 серпня 2024 04:15
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Сили російської ППО збили безпілотники, що прямували на Москву Фото: росіяни відбивають атаки безпілотників на Москву (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У міському окрузі Подольськ сили протиповітряної Міноборони РФ відбили атаку безпілотників, що летіли на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Загалом в області було збито чотири безпілотники.

На місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає. На місці події працюють фахівці екстрених служб.

Російські пабліки оприлюднили відео збиття повітряних цілей.

Обстріли території Росії

В ніч на 21 серпня, біля російського міста Новошахтинськ внаслідок збиття ППО ракети спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, вибухи через атаку дронів та роботу ППО пролунали у Брянській області.

Тим часом у США заявили, що Росія переміщує певну кількість військ до взятих під контроль ЗСУ населених пунктів Курської області.

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