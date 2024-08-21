ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы российской ПВО сбили беспилотники, которые направлялись в Москву

Среда 21 августа 2024 04:15
UA EN RU
Силы российской ПВО сбили беспилотники, которые направлялись в Москву Фото: россияне отражают атаки беспилотников на Москву (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городском округе Подольск силы противовоздушной Минобороны РФ отбили атаку беспилотников, летевших на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

По его данным, всего в области было сбито уже 10 беспилотников.

"Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", - отметил Собянин.

Ранее мэр сообщал, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.

Российские паблики обнародовали видео уничтожения воздушных целей.

Обстрелы территории России

В ночь на 21 августа, возле российского города Новошахтинск в результате сбития ПВО ракеты вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, взрывы из-за атаки дронов и работы ПВО прозвучали в Брянской области.

Тем временем в США заявили, что Россия перемещает определенное количество войск в взятые под контроль ВСУ населенные пункты Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони
NEWS
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну