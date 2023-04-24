UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили ППО знищили дев’ять російських безпілотників, - Повітряні сили ЗСУ

Фото: сили ППО знищили дев’ять російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські сили протиповітряної оборони у понеділок, 24 квітня, знищили дев’ять ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"24 квітня 2023 року підрозділами Повітряних сил ЗС України знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шість ударних "Shahed-136/131" було збито на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Два ударних "Ланцет" і один БПЛА оперативно-тактичного рівня знищили у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що восени та взимку українська ППО змогла відбити велику кількість ворожих цілей. Однак на це було витрачено значну частину озброєння та зенітно-ракетних комплексів.

Також раніше ми писали, що у суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониПВОВоздушные силы УкраиныВійна Росії проти України