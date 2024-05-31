Сили ППО знищили чотири "Шахеди" та ракету "Іскандер", яка летіла на Київ

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 31 травня окупанти завдали подвійного удару ракетами С-300 по житловій забудові у Харкові. Внаслідок атаки зруйновано підприємство, п'ятиповерхівку, пошкоджено ще 20 житлових будівель.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих через ворожий обстріл.

Також у Києві вночі лунали вибухи, працювала ППО. У столиці впали уламки збитої ворожої ракети. Через це виникла пожежа, пошкоджені СТО, автомийка, автівки та склад. Постраждалих немає.

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