Силы ПВО уничтожили четыре "Шахеда" и ракету "Искандер", летевшую на Киев

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 31 мая оккупанты нанесли двойной удар ракетами С-300 по жилой застройке в Харькове. В результате атаки разрушено предприятие, пятиэтажка, повреждены еще 20 жилых зданий.

По состоянию на утро известно о четырех погибших из-за вражеских обстрелов.

Также в Киеве ночью прогремели взрывы, работала ПВО. В столице упали обломки сбитой вражеской ракеты. Из-за этого возник пожар, повреждены СТО, автомойка, автомобили и склад. Пострадавших нет.

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