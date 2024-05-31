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Силы ПВО уничтожили четыре "Шахеда" и ракету "Искандер", летевшую на Киев

Фото: силы ПВО уничтожили четыре "Шахеда" и ракету "Искандер" 31 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 31 мая атаковала Украину, в частности, Киев и Харьков. Силы ПВО уничтожили все выпущенные оккупантами "Шахеды" и ракету "Искандер-К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Этой ночью противник атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, Киев - крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области.

Также россияне совершили пуски четырех "Шахедов" из района Ейска в России.

В ходе боевой работы зенитные подразделения и мобильные огневые группы уничтожили все четыре ударных дрона. ПВО работала в Киевской, Запорожской, Днепропетровской областях. Также была уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" в Киевской области.

 

 

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 31 мая оккупанты нанесли двойной удар ракетами С-300 по жилой застройке в Харькове. В результате атаки разрушено предприятие, пятиэтажка, повреждены еще 20 жилых зданий.

По состоянию на утро известно о четырех погибших из-за вражеских обстрелов.

Также в Киеве ночью прогремели взрывы, работала ПВО. В столице упали обломки сбитой вражеской ракеты. Из-за этого возник пожар, повреждены СТО, автомойка, автомобили и склад. Пострадавших нет.

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