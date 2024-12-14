Сили ППО знищили близько 10 дронів, які загрожували Києву, - КМВА

Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, сумарно вона тривала три з половиною години. Як зазначили в КМВА, дрони заходили на Київ хвилями і з різних напрямків.

"Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. За попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території, обійшлося без потерпілих.