Сили ППО збили ворожий "Шахед" над Дніпропетровською областю

"Вночі бійці ПВК "Схід" знищили ворожий безпілотник. Його приземлили у Новомосковському районі", - заявив голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, також уночі знову під ударом був Нікопольський район. Ворог направив дрон-камікадзе на райцентр, внаслідок чого пошкоджено господарську споруду. Загиблих та постраждалих немає.

Атака "Шахедів" 25 лютого

Російські війська в ніч із 24 на 25 лютого атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" з кількох напрямків. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що кілька груп дронів залетіли у повітряний простір України з території тимчасово окупованих регіонів. Повітряна тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.

Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.

Згодом стало відомо, що вночі сили ОК "Південь" знищили шість дронів-камікадзе типу "Шахед". Система ППО працювала у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.