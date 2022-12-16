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Сили ППО збили у Вінницькій області 6 ракет, ще 5 - на півдні

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Вінниця, П'ятниця 16 грудня 2022 14:00
Сили ППО збили у Вінницькій області 6 ракет, ще 5 - на півдні Фото: сили ППО збили 11 ракет у трьох областях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони сьогодні збили 11 російських ракет у трьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Так, у небі над Вінницькою областю ППО збила шість ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.

Крім того, бійці Повітряного командування "Південь" збили ще три ракет у Херсонській області та дві ракети у небі над Миколаївською областю. За попередніми даними, на півдні збили російські "Калібри".

Нагадаємо, російські війська випустили сьогодні у напрямку Києва 40 ракет, з яких 37 збили.

Крім того, наші захисники збили 10 ракет у Дніпропетровській області.

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