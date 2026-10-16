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Сили ППО збили понад 70% реактивних дронів РФ за ніч

10:11 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: ППО збила 108 реактивних дронів за ніч (Getty Images)

У ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну 149 ударними дронами, 108 з яких були реактивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака почалася о 18:00 15 жовтня. Дрони летіли з напрямків Орла в Росії, окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Окрім реактивних і звичайних Shahed, ворог запустив "Гербери" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих безпілотників. Серед них 77 реактивних Shahed, а також "Гербери" та дрони інших типів. Таким чином, було збито 71,3% реактивних дронів.

Також зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу на 24 локаціях. Ще на 14 локаціях упали уламки збитих дронів.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначили в Повітряних силах.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня у Львові під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ППО підбила ворожий дрон на підльоті до міста.

Також ми писали про наслідки нічних ударів по заході України.

Ворог бив реактивними дронами по Волині, Рівненщині та Тернопільщині: Луцьк і Ковель залишилися без світла, у Рівному постраждали семеро людей, а в Чорткові, за словами міського голови, повністю знищено іноземне підприємство.

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Повітряні сили України