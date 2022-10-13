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Сили ППО збили 4 "Калібри" над західними областями України

Фото: Сили ППО збили 4 "Калібри" над західними областями України (perild.com)
Автор: Олег Васьків

Сили ППО 13 жовтня збили чотири крилаті ракети, які Росія випустила по західних областях України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід".

Українські військові зазначили, що ворог обстрілював "Калібрами" об'єкти критичної інфраструктури.

"Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - вказали у ПК "Захід".

Наші воїни також додали, що ракетні удари, якими Росія намагається атакувати мирні українські міста, свідчать про її страх.

Нагадаємо, російські окупанти 13 жовтня завдали ракетного удару одразу по кількох західних областях України. Там працювала системи ППО.

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