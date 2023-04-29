ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы ПВО утром уничтожили три беспилотника россиян

Новина українською →
Киев, Суббота 29 апреля 2023 13:56
Силы ПВО утром уничтожили три беспилотника россиян Фото: силы ПВО утром уничтожили три беспилотника россиян (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники сегодня утром приземлили три вражеских беспилотника. Речь идет о двух "Шахедах" и одном БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, около 4 часов утра силами и средствами воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВСУ были уничтожены два ударных иранских "Шахеда".

После чего около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" противовоздушной обороной уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что с начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине уже около 2471 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Добавим, что во время массированной ракетной атаки 28 апреля россияне применили два БПЛА, которые сбили украинские бойцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони атака дронов ПВО Воздушные силы Украины
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием