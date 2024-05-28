Сили ППО вночі знищили три ворожі "Шахеди"

Росія в ніч на 28 травня випустила по Україні три дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Росіяни вже традиційно запустили дрони із району Приморсько-Ахтарськ
"Уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136", - сказано у повідомленні.
Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Близько 02:20 вівторка, 28 травня, Росія запустила по території України безпілотники типу Shahed-131/136. Тривогу оголошували у південних та центральних областях.
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