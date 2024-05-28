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РФ запустила "Шахеди": де в Україні попереджають про небезпеку

Вівторок 28 травня 2024 02:28
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РФ запустила "Шахеди": де в Україні попереджають про небезпеку Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України в ніч на вівторок, 28 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

Як зазначили у Повітряних силах, перши дрони було запущено близько 02:20 вівторка, 28 травня. Вони летіли через Херсонську область у напрямку Миколаївської.

Згодом ворожі дрони було помічено у Дніпропетровській області, поруч з Новомосковськом.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

РФ запустила &quot;Шахеди&quot;: де в Україні попереджають про небезпеку

Напередодні в Україні протягом дня декілька разів було оголошено сигнал тривоги через зліт російського літака МіГ-31К. Цей літак є носієм ракет "Кинджал", які несуть потенційну загрозу для атак по території України.

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