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Сили ППО вночі збили шість "Шахедів" та два дрони-розвідники

Фото: сили ППО вночі збили шість "Шахедів" та два дрони-розвідники (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У ніч на 23 травня українські захисники "приземлили" вісім ворожих дронів росіян. З них шість "Шахедів" та два розвідувальні БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальні БПЛА "Мерлін-ВР", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, в області було знищено два ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131.

Що відомо про дрони "Шахед"

Це дрон ударного типу, що створений в Ірані з метою завдання вогневих ударів на великих відстанях, які сягають до 2000 км. Функціонал БПЛА "Шахед" забезпечує ураження цілі методом самознищення, відрізняється гучним звуком та не надто точними ударами. Використовувати "Шахед"дозволено з будь- якої платформи - це може бути залізниця, автомобільний або корабельний транспорт.

Що відомо про БПЛА "Мерлін-ВР"

Це російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

Новина доповнюється...

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