Сили ППО вночі збили керовану авіаційну ракету та чотири "Шахеди"

Як зазначається, цієї ночі ворог випустив керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також чотири дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська.

Усі ворожі цілі були збиті. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках. А саме чотири розвідувальні дрони Supercam, один ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", два баражуючі боєприпаси "Ланцет" та ще один дрон не встановленого типу.