Силы ПВО ночью сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда"

Россия в ночь на 27 июля снова атаковала Украину. Силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.
Как отмечается, этой ночью враг выпустил управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также четыре дрона-камикадзе из Приморско-Ахтарска.
Все вражеские цели были сбиты. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.
Кроме того, за прошедшие и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях. А именно четыре разведывательных дрона Supercam, один ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", два баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще один дрон не установленного типа.
Еще вечером 26 июля в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты в районе города.
Российские оккупанты атаковали беспилотниками Полтавскую область. По данным местной власти, поврежден промышленный объект. Там возник пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, никто не пострадал.
Также обломки вражеского дрона упали на территории населенного пункта в Киевской области. Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Кроме того, в результате атаки оборваны электропровода, повреждены крыши двух частных домов и забор.
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