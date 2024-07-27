Силы ПВО ночью сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда"

Как отмечается, этой ночью враг выпустил управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также четыре дрона-камикадзе из Приморско-Ахтарска.

Все вражеские цели были сбиты. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Кроме того, за прошедшие и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях. А именно четыре разведывательных дрона Supercam, один ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", два баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще один дрон не установленного типа.