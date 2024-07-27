RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО ночью сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда"

Фото: в Украине ночью сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда" (Виталий Носач, РБУ-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 27 июля снова атаковала Украину. Силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Как отмечается, этой ночью враг выпустил управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также четыре дрона-камикадзе из Приморско-Ахтарска.

Все вражеские цели были сбиты. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Кроме того, за прошедшие и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях. А именно четыре разведывательных дрона Supercam, один ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", два баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще один дрон не установленного типа.

 

Что еще известно о ночном обстреле Украины

Еще вечером 26 июля в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты в районе города.

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Полтавскую область. По данным местной власти, поврежден промышленный объект. Там возник пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, никто не пострадал.

Также обломки вражеского дрона упали на территории населенного пункта в Киевской области. Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Кроме того, в результате атаки оборваны электропровода, повреждены крыши двух частных домов и забор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против УкраиныРакетыАтака дронов