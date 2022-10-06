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Сили ППО вночі збили дев'ять іранських дронів-камікадзе

Фото: сили ППО вночі збили дев'ять іранських дронів-камікадзе (Getty Іmages)
Автор: Артур Родивилов

Протиповітряна оборона України за ніч збила дев'ять іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Наголошується, що вночі війська РФ атакували Україну дронами "Шахід".

"Вночі російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Дев'ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня ЗСУ знищили шість іранських дронів. Водночас окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області. Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури.

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