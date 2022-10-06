Сили ППО вночі збили дев'ять іранських дронів-камікадзе

Протиповітряна оборона України за ніч збила дев'ять іранських дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Наголошується, що вночі війська РФ атакували Україну дронами "Шахід".
"Вночі російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Дев'ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня ЗСУ знищили шість іранських дронів. Водночас окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області. Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури.
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