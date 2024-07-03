Сили ППО за ранок збили п'ять ракет та шість ворожих дронів
Сили протиповітряної оборони протягом ранку 3 липня збили 11 ворожих цілей. Захисники знищили п'ять ракет та шість дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
Всього Росія сьогодні випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе іранської розробки.
Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.
Сили протиповітряної оборони збили:
- крилату ракету "Іскандер-К";
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59;
- п'ять "Шахедів";
- ворожий безпілотник "Орлан-10".
Обстріл Дніпра
Сьогодні вранці окупанти завдали комбінованого удару по місту Дніпро. Росіяни атакували дронами та ракетами.
Внаслідок атаки у Дніпрі спалахнуло декілька пожеж. Пошкоджений один з торгових центрів, автомобілі та АЗС.
За попередніми даними, через обстріл у Дніпрі загинули три особи. Відомо про 18 постраждалих. Серед травмованих 14-річна дівчинка.
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