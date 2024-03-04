Сили ППО отримали від Дніпра допомогу на майже 83 млн гривень

Для командних центрів, пунктів управління, мобільних груп Дніпро передав комп’ютери, оргтехніку, планшети тощо (усього понад 250 одиниць) на понад 5 млн грн.

Ще понад 200 одиниць систем обігріву та електроживлення (майже на 2 млн грн). Також підрозділи Сил протиповітряної оборони отримали від міста понад 270 одиниць рацій, телефонів, ретрансляторів (на майже 3 млн грн) та сім одиниць транспорту.

Місто допомагає у різних технічних заходах та спеціальних проєктах, які потрібні протиповітряному командуванню. Серед іншого йдеться про закупівлю сенсорів "Звук".

Ще один проект допомоги від міста - система "Зір". Це розробка дніпровських айтішників та інженерів. Йдеться про систему, яку встановлюють на багатокаліберні кулемети та зенітні гармати. Вона складається із звичайної й тепловізійної камери, планшетів, системи живлення та спеціального програмного забезпечення. Загалом зроблено вже понад 100 таких комплектів.

Додатковий напрям допомоги ППО - придбання засобів радіоелектронної боротьби. Спеціальні установки призначені для боротьби з дронами супротивника, а відтак - для захисту наших воїнів та військової техніки.

Загалом у рамах згаданих спецпроектів придбано більше ніж 350 одиниць обладнання на загальну суму понад 53 млн грн.

Іще понад 8 млн грн було виділено з міського бюджету на різну технічну допомогу ППО. Допомога Силам протиповітряної оборони надавалася у вигляді фінансової субвенції (4,5 млн грн).