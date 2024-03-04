Силы ПВО получили от Днепра помощь почти на 83 млн гривен

Для командных центров, пунктов управления, мобильных групп Днепр передал компьютеры, оргтехнику, планшеты и т.д. (всего более 250 единиц) более 5 млн грн.

Еще более 200 единиц систем обогрева и электропитания (около 2 млн грн). Также подразделения Сил противовоздушной обороны получили от города более 270 единиц раций, телефонов, ретрансляторов (на 3 млн грн) и семь единиц транспорта.

Город помогает в различных технических мероприятиях и специальных проектах, требующих противовоздушного командования. Среди прочего идет речь о закупке сенсоров "Звук".

Еще один проект помощи от города - система "Зір". Это разработка днепровских айтишников и инженеров. Речь идет о системе, которую устанавливают на многокалиберные пулеметы и зенитные пушки. Она состоит из обычной и тепловизионной камеры, планшетов, систем питания и специального программного обеспечения. В общей сложности сделано уже более 100 таких комплектов.

Дополнительное направление помощи ПВО - приобретение средств радиоэлектронной борьбы. Специальные установки предназначены для борьбы с дронами противника, а затем - для защиты наших воинов и военной техники.

Всего в рамках упомянутых спецпроектов приобретено более 350 единиц оборудования на общую сумму более 53 млн грн.

Еще более 8 млн грн было выделено из городского бюджета на разную техническую помощь ПВО. Помощь Силам противовоздушной обороны предоставлялась в виде финансовой субвенции (4,5 млн грн.).