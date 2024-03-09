Сили ППО за ніч збили 12 "Шахедів": скільки всього дронів запустила РФ

Росія в ніч на 9 березня випустила по Україні 15 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 12 "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Окупанти запускали "Шахеди" з Чауди (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Росія).
Протиповітряна оборона працювала у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. Нашим захисникам вдалося знищили 12 з 15 дронів.
До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Про запуск та рух ворожих безпілотників Повітряні сили ЗСУ повідомляли ще з вечора 8 березня. Повітряна тривога охопила частину областей України, зокрема на сході, півночі та центрі.
Під час повітряної тривоги у районі Кривого Рогу пролунали вибухи.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що над Криворізьким районом цієї ночі збили п'ять дронів. Але було влучання у підприємство, там виникла пожежа.
За даними місцевої влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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