Сили оборони знищили командний пункт РФ у Бєлгородської області, - Генштаб

"18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил РФ в районі Демидівки Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони знищили командний пункт РФ у районі Демидівки Бєлгородської області (deepstatemap.live)

За даними Генштабу, внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Чим важливий цей командний пункт

Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

"Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою", - зазначили військові.

В Генштабі запевняють, що льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії.