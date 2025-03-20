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Силы обороны уничтожили командный пункт РФ в Белгородской области, - Генштаб

Фото: Силы обороны уничтожили командный пункт РФ в Белгородской области 18 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области 18 марта. Объект полностью уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ в районе Демидовки Белгородской области", - говорится в сообщении.

Силы обороны уничтожили командный пункт РФ в районе Демидовки Белгородской области (deepstatemap.live)

По данным Генштаба, в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Чем важен этот командный пункт

Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области.

"Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя", - отметили военные.

В Генштабе уверяют, что летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии.

Удары Сил обороны по объектам в России

Силы обороны Украины постоянно наносят удары по объектам оккупантов в России. Например, в ночь на 20 марта дроны атаковали аэродром "Энгельс" в Саратовской области.

Позже в ЦПД рассказали, что ударом по российскому Энгельсу могли быть уничтожены ракеты. В частности, россияне могли потерять склад с Х-101.

Как оказалось, атака дронов на аэродром Энгельс была организована Силами обороны Украины. Эту операцию провели СБУ и Силы спецопераций.

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