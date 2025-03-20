Силы обороны уничтожили командный пункт РФ в Белгородской области, - Генштаб

"18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ в районе Демидовки Белгородской области", - говорится в сообщении.



Силы обороны уничтожили командный пункт РФ в районе Демидовки Белгородской области (deepstatemap.live)

По данным Генштаба, в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Чем важен этот командный пункт

Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области.

"Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя", - отметили военные.

В Генштабе уверяют, что летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии.