Сили оборони здатні зупинити наступ РФ на захід від Авдіївки, - ISW

Зазначається, що 18 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про захоплення підрозділами російського Центрального угруповання військ Авдіївки. Там додали, що війська загарбників просунулися вглиб України на 8,6 кілометрів та що російські війська продовжують наступальні операції для захоплення додаткових територій у Донецькій області.

Кілька російських військових блогерів повідомили, що українським військам бракує достатньо підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки. За їхніми словами, це начебто дозволить російським військам просунутися далі у західну частину Донецької області в умовах "паніки" та "дезорганізації" в Силах оборони після виходу з міста.

"ISW досі не бачив відеозаписів безладного відходу українських військ, які б підтверджували ці російські заяви. В Інституті очікують, що побачить такі відеозаписи, якщо відхід буде масовим, беручи до уваги звичайну практику російських ЗМІ, які мають доступ до подібних матеріалів", - йдеться у звіті.

Водночас один російський мілблогер стверджував, що широкомасштабний крах Авдіївського фронту "малоймовірний", адже Збройні сили України відходять на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі.

У звіті ISW також зазначається, що російські війська, які зазнали значних втрат в особовому складі й техніці при захопленні Авдіївки, ймовірно, досягнуть кульмінації наступу, коли зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займуть підготовлені оборонні позиції.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня 2023 року. Під час штурмових дій загарбники втратили колосальну кількість техніки й особового складу.

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, що перебувала під загрозою оточення ворогом.

18 лютого російські військові намагалися штурмувати селище Ласточкіно на захід від міста, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Президент Володимир Зеленський заявив, що відповідальність за падіння Авдіївки лежить на західних партнерах, які тримають Україну в штучному дефіциті зброї й артилерійських снарядів.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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