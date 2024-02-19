Силы обороны способны остановить наступление РФ на запад от Авдеевки, - ISW

Отмечается, что 18 февраля Министерство обороны России сообщило о захвате подразделениями российской Центральной группировки войск Авдеевки. Там добавили, что войска захватчиков продвинулись вглубь Украины на 8,6 километров и что российские войска продолжают наступательные операции для захвата дополнительных территорий в Донецкой области.

Несколько российских военных блогеров сообщили, что украинским войскам не хватает достаточно подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки. По их словам, это якобы позволит российским войскам продвинуться дальше в западную часть Донецкой области в условиях "паники" и "дезорганизации" в Силах обороны после выхода из города.

"ISW до сих пор не видел видеозаписей беспорядочного отхода украинских войск, которые бы подтверждали эти российские заявления. В Институте ожидают, что увидит такие видеозаписи, если отход будет массовым, принимая во внимание обычную практику российских СМИ, которые имеют доступ к подобным материалам", - говорится в отчете.

В то же время один российский милблогер утверждал, что широкомасштабный крах Авдеевского фронта "маловероятен", поскольку Вооруженные силы Украины отходят на заранее подготовленные оборонительные рубежи.

В отчете ISW также отмечается, что российские войска, которые понесли значительные потери в личном составе и технике при захвате Авдеевки, вероятно, достигнут кульминации наступления, когда столкнутся с относительно свежими украинскими подразделениями, которые займут подготовленные оборонительные позиции.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября 2023 года. Во время штурмовых действий захватчики потеряли колоссальное число техники и личного состава.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом.

18 февраля российские военные пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от города, но Силы обороны отбили 14 вражеских атак.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответственность за падение Авдеевки лежит на западных партнерах, которые держат Украину в искусственном дефиците оружия и артиллерийских снарядов.

Что означает выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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