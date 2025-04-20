Сили оборони збили три "Іскандери" та майже 700 безпілотників росіян за тиждень

Українські бійці завдали серйозних втрат противнику за минулий тиждень. ЗСУ вразили три ракети російських окупантів і кілька сотень БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Окрім того, втрат противнику завдали бійці окремого загону Центру спеціального призначення Нацгвардії "Крила Омеги". На одному із ключових напрямків фронту оператори ударних дронів знищили гаубицю та засоби зв’язку противника.

Також оператори дронів РУБпАК "Фенікс" знищили окупантів, антени зв'язку, ворожий вантажний та легковий транспорт, позиції та укриття противника на Східному напрямку фронту.

Зокрема, українські дрони знищили російську бронетехніку на Покровському напрямку. Техніка ворога вигоріла вщент. Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожому танку та двом бойовим машинам піхоти.

"Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили", - розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

Авіація Повітряних сил впродовж тижня здійснила 140 вильотів літаків. Зокрема, понад 80 вилітали на винищувальне авіаційне прикриття, ще близько 50 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

За повідомленням Повітряних сил, з 14 по 20 квітня, українські оборонці знищили 699 повітряних цілей російських окупантів. Серед втрат росіян:

Втрати росіян у війні

За добу, 19 квітня, втрати Росії склали 950 окупантів. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Водночас за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

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