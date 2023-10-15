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Сили оборони збили російський Мі-8

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові збили російський багатоцільовий гвинтокрил Мі-8.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Влучним пострілом відзначилися бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

"Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить", - написав Сирський. 

Гвинтокрил Мі-8

Мі-8 багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ імені М. Л. Миля на початку 1960-х років в Радянському Союзі. Є наймасовішим дводвигунним гвинтокрилом у світі, а також входить до списку наймасовіших гелікоптерів в історії авіації.

Широко використовується в багатьох країнах світу для виконання великої кількості цивільних і військових завдань. На 2014 рік є другим за поширеністю військовим вертольотом у світі. 

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