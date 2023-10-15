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Силы обороны сбили российский Ми-8

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Метким выстрелом отметились бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

"Сбили российский Ми-8. Отличная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Красиво горит", - написал Сырский. 

Вертолет Ми-8

Ми-8 многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ имени Н. Л. Миля в начале 1960-х годов в Советском Союзе. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации.

Широко используется во многих странах мира для выполнения большого количества гражданских и военных задач. На 2014 год является вторым по распространенности военным вертолетом в мире.

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