Силы обороны сбили российский Ми-8

Метким выстрелом отметились бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

"Сбили российский Ми-8. Отличная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Красиво горит", - написал Сырский.

Вертолет Ми-8

Ми-8 многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ имени Н. Л. Миля в начале 1960-х годов в Советском Союзе. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации.

Широко используется во многих странах мира для выполнения большого количества гражданских и военных задач. На 2014 год является вторым по распространенности военным вертолетом в мире.

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