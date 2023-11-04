Сили оборони збили над Дніпропетровською областю три ракети

"ЗСУ збили над Дніпровським районом 3 ракети. Ворожі цілі приземлили оборонці з ПвК "Схід", - повідомив він.

Разом з тим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровську та Полтавську області.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Дніпрі

Сьогодні 4 листопада вибухи лунали у Дніпрі. Як стало відомо пізніше, росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.