UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили оборони збили над Дніпропетровською областю три ракети

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські захисники збили три російські ракети над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"ЗСУ збили над Дніпровським районом 3 ракети. Ворожі цілі приземлили оборонці з ПвК "Схід", - повідомив він. 

Разом з тим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровську та Полтавську області. 

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні. 

Вибухи у Дніпрі 

Сьогодні 4 листопада вибухи лунали у Дніпрі. Як стало відомо пізніше, росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти України