Сили оборони збили 11 ворожих дронів та вразили пункти управління РФ, - Генштаб

Минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямах. Намагається покращити тактичне становище на Лиманському напрямі.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Майданчик та Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Перемога.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійським обстрілам зазнали райони населених пунктів Грем'ячка та Липівка Чернігівської області; Зноб-трубчевська, Чернецьке, Іскрисківщина, Будки та Запсілля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Червоне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка, Ольшана, Куп'янськ, Кислівка та Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Майданчик, Червонопопівка та Діброва - Луганської, а також Ямполівка в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районами понад 25 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Годинник Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Першотравневе, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано біля Времівки, Великої Новосілки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстріляно в районах понад 25 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Малинівка, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке та Львів на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала громадянська інфраструктура Олешків та Херсона. Є постраждалі серед мирних громадян.

27 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Тітове, Чернігівка, Пологи та Бердянська Запорізької області, втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв'язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Українська авіація минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

Раніше командування Повітряних сил "Схід"повідомило про п'ять збитих ППО ворожих дронів у Харківській області.

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