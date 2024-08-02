Сили оборони завдали ударів по чотирьох пунктах управління ворога: ситуація на фронті

На фронті за минулу добу зафіксовано 127 бойових зіткнень. Третина з них - на Покровському напрямку.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох пунктах управління, засобу ППО, радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу ворога.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції підрозділів ЗСУ. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили шість атак окупантів неподалік Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 штурмових дій, поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та у бік Григорівки Донецької області.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки і Желанного, де провів вісім та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив два штурми наших позицій неподалік Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку теж відбулось дві ворожі атаки в бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку захисники жорстко припинили спробу окупантів просуватись на лівобережжі річки Дніпро.