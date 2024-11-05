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Сили оборони зафіксували російський корабель з "Калібрами" у Чорному морі

Вівторок 05 листопада 2024 07:37
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Сили оборони зафіксували російський корабель з "Калібрами" у Чорному морі Фото: РФ вивела носій ракет "Калібр" у Чорное море (скрін з youtube)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі сьогодні вранці, 5 листопада, був помічений російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Судно було виведено країною-агресором на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

За даними військових, даний корабель противника у разі ракетної атаки здатен випустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Між тим в акваторії Азовського моря російський флот не зафіксований.

А в Середземному морі спостерігається 1 ворожий ракетоносій, загальним залпом до 8 ракет морського базування типу "Калібр".

Сили оборони зафіксували російський корабель з &quot;Калібрами&quot; у Чорному морі

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 1 судно, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - теж 1 судно, але з протоки Босфор руху не було.

Раніше повідомлялося, що через паузу у понад два тижні російські окупанти поновили виведення носіїв "Калібрів" у Чорне море. Це сталося 2 листопада. Разом з тим в Азовському морі ворожі кораблі досі не фіксуються.

Після цього і 3, і 4 листопада в акваторії Чорного моря спостерігали наявність кораблів РФ з ракетами "Калібр" на борту. У ці дні також їх було по одному, а можливий загальний залп вказувався до 4 ракет.

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Черное море Азовское море ВМС України Ракети
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