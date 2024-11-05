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Силы обороны зафиксировали российский корабль с "Калибрами" в Черном море

Вторник 05 ноября 2024 07:37
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Силы обороны зафиксировали российский корабль с "Калибрами" в Черном море Фото: РФ вывела носитель ракет "Калибр" в Черное море (скрин с youtube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 5 ноября, был замечен российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Судно было выведено страной-агрессором на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных, данный корабль противника в случае ракетной атаки способен выпустить общим залпом до 4 "Калибров".

Между тем в акватории Азовского моря российский флот не зафиксирован.

А в Средиземном море наблюдается 1 вражеский ракетоноситель, общим залпом до 8 ракет морского базирования типа "Калибр".

Силы обороны зафиксировали российский корабль с &quot;Калибрами&quot; в Черном море

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 1 судно, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - тоже 1 судно, но из пролива Босфор движения не было.

Ранее сообщалось, что через паузу в более две недели российские оккупанты возобновили вывод носителей "Калибров" в Черное море. Это произошло 2 ноября. Вместе с тем в Азовском море вражеские корабли до сих пор не фиксируются.

После этого и 3 и 4 ноября в акватории Черного моря наблюдали присутствие кораблей РФ с ракетами "Калибр" на борту. В эти дни их было по одному, а возможный общий залп указывался до 4 ракет.

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