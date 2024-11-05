Силы обороны зафиксировали российский корабль с "Калибрами" в Черном море

В Черном море сегодня утром, 5 ноября, был замечен российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Судно было выведено страной-агрессором на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

Между тем в акватории Азовского моря российский флот не зафиксирован.

Ранее сообщалось, что через паузу в более две недели российские оккупанты возобновили вывод носителей "Калибров" в Черное море. Это произошло 2 ноября. Вместе с тем в Азовском море вражеские корабли до сих пор не фиксируются.

После этого и 3 и 4 ноября в акватории Черного моря наблюдали присутствие кораблей РФ с ракетами "Калибр" на борту. В эти дни их было по одному, а возможный общий залп указывался до 4 ракет.

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