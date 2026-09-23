Сили оборони вразили пункти управління БПЛА та склад "Рубікону"

Нагадуємо, що Сили оборони України знищили в Гуляйполі Запорізької області склад з артилерійськими боєприпасами , завдавши удару FPV-дроном. У 7-му корпусі ДШВ повідомили, що ворожу вантажівку з боєкомплектом виявили під час руху містом, після чого її відстежили до ангара. Удар по меті через менш ніж три з половиною години після виявлення завдали пілоти 225 окремого штурмового полку спільно з 7-м корпусом ДШВ.