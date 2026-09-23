Силы обороны поразили пункты управления БпЛА и склад "Рубикона"

Напоминаем, что Силы обороны Украины уничтожили в Гуляйполе Запорожской области склад с артиллерийскими боеприпасами, нанеся по нему удар FPV-дроном. В 7-м корпусе ДШВ сообщили, что вражеский грузовик с боекомплектом обнаружили во время движения по городу, после чего его отследили до ангара. Удар по цели через менее чем три с половиной часа после обнаружения нанесли пилоты 225-го отдельного штурмового полка совместно с 7-м корпусом ДШВ.